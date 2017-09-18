Alanya’da bin 554 kaçak parfüm ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye Antalya plakalı bir otomobille kaçak parfüm getirilerek satış yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tespit üzerine dün akşam saatlerinde ilçe girişinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda bin 554 adet parfüm ele geçilirken, olayla ilgili sürücü M.U. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.