Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 11:48

Alanya’da bin 554 kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda çeşitli markalarda bin 554 adet kaçak olduğu tespit edilen parfüm ele geçilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da bin 554 kaçak parfüm ele geçirildi

18 Eylül 2017 11:48


Edinilen bilgiye göre, ilçeye Antalya plakalı bir otomobille kaçak parfüm getirilerek satış yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tespit üzerine dün akşam saatlerinde ilçe girişinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda bin 554 adet parfüm ele geçilirken, olayla ilgili sürücü M.U. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    29°C
  • Salı
    Açık
    31°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç