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26 Haziran 2017 10:19

Alanya’da caretta caretta yuvası koruma altına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yumurta bırakmak için sahile çıkan caretta carettanın yuvası koruma altına alındı.

Alanya’da caretta caretta yuvası koruma altına alındı

26 Haziran 2017 10:19


Dün gece saatlerinde Ulaş Plajı’na çıkan caretta caretta, kıyıdan yaklaşık 12 metre içeride yumurtalarını bıraktı. Caretta carettanın yumurtladığının bilgisine ulaşan Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve zabıta ekipleri, caretta caretta cinsi kaplumbağaların yumurtalarının bulunduğu yeri belirledikten sonra güvenlik şeridiyle koruma altına aldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan dernek başkanı Ergun, Alanya plajlarının caretta carettalar açısından zengin bir bölge olduğunu belirterek, "Caretta carettalar burada yumurtalarını bırakıp gitti. Bize ilk ihbar gelir gelmez jandarma ekiplerine haber verdik. Buraya gelerek kaplumbağa yumurta alanlarını güvenlik altına aldık. Burada başka yumurtlama alanları da var. Onların yerlerini de tespit edip güvenlik altına almak istiyoruz" dedi.




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