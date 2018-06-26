Alanya’da Ceceli ve Manço rüzgarı

Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında belediye binasının arkasına kurulan sahneye ilk olarak DJ Doğukan Manço çıktı. Yaklaşık 1,5 saatlik performansın ardından gazetecilere açıklama yapan Doğukan Manço, bu festivalin kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Manço, "Daha önceleri ufak etkinlikler yapıyordum ama belediyenin davetiyle ilk defa bu kadar kalabalığa sahnemi aldım. 2011 yılında ilk profesyonel sahnem burada oldu. Sonraki sene bir daha geldim. Aradan yıllar geçti yeniden burada olmak benim için çok onur verici. Seyirci her zaman çok güzel müthiş bir geri dönüş oldu. Festivallere başlayalı 2 ay oldu. Yaklaşık 10 üniversitede yer aldık. Ben esasında kariyerimin zirvesindeyim şuanda şöyle söyleyeyim; benim hayatta en çok istediğim şey üniversite şenlikleriydi. Geçen sene çok şenlik aldım ama bu sene daha fazlasını aldım" dedi.

Manço, babasının eserinden Emre Altuğ’un sesiyle muhteşem bir projenin geleceği açıkladı.

Muhteşem bir projenin çıktığı belirten Manço, "Bir senedir söylüyordum çıkacak diye, tarih belli oldu. 2 hafta sonra çok değişik bir çalışmam çıkıyor. Bugüne kadar hiç yapmadığım tarzda bir şey. Emre Altuğ ile yapacağımız çalışma olacak. Emre Altuğ’un seslendirdiği bir parça olacak. Bu güne kadar prensip olarak yapmam dediğim bir çalışma yaptım. Hadi onu da paylaşayım sizle babamdan bir çalışma yapıyorum. Bu parçanın remixini yapmıştım ama coveri yapmamıştım. Geliyor" dedi.

"Çok güzel bir akşam"

Sahne öncesi açıklama yapan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, geçtiğimiz yıl aynı etkinlikte hava şartlarından dolayı sahne alamadığını belirterek, "Çok güzel bir akşam. Geçen sene de aynı etkinlikte sahne almak için geldiğimizde gök nasıldı inanamazsınız, sel götürdü her tarafı. O yüzden geçen sefer gerçekleştirememiştik ama bu kez hava bizden yana çok şükür. Ama benim nemli havalara karşı tedbirim şu; klima yok. Hiç klima açmıyorum ki dışarıda daha beter olmayayım diye. Yoğun bir katılım var" diye konuştu.

"Oyumu oğlum Arın ile kullandım"

Yaz programları hakkında konuşan Ceceli, "Bu yaz daha ziyadesiyle Alanya ve Antalya çevresinde otellerde sahne performanslarımız oluyor. Onun dışında diğer belediyelerin festivalleri oluyor. Dün de bayağı uykusuz kaldık, seçimi takip etmekten. Çok şükür güzel bir neticeyle sonuçlandı. Hem de ülkemiz huzurlu geçirdi seçimi. Akabinde buraya geldim ve dedim ki, ‘sahne bitsin gidip yatacağım‘. Oyumu oğlum Arın ile kullandım. Oyu Arın attı" ifadelerini kullandı.

"Hiç alışık olmadığınız beyaz fonda, dansçılarla falan bir klip çektik"

Bir gazetecinin, ‘Oğlunuz Arın’ı sahnelerde görecek miyiz?’ sorusuna yanıt veren Ceceli, “Daha erken, çocuk 6,5 yaşında ama bu sene konserlere gelmeye başladı. Şuan şarkıları çalmaya çalışıyor. Benim izlediğim yolu izliyor ama küçükken daha seviyordu, sahneye atlıyordu. Bu mesleği yapabilir ama ben onu teşvik ederim. Yeni bir klip çektik, kardeşim Sinan Ceceli ile beraber. Onun albümünde söylediğim, ‘Aşığız’ diye bir şarkı var, o şarkıya 2-3 gün evvel bir klip yaptık. Bu hafta onu da TV ve internette göreceksiniz. Hiç alışık olmadığınız beyaz fonda, dansçılarla falan bir klip çektik. Çok eğlenceli bir klip yaptık, inşallah sevenlerimiz de beğenecekler" dedi.

Ceceli, gazetecilerin ‘bebek bekliyor musunuz?’ sorusuna ise şuanda eşi Selin İmer ile öyle bir düşüncelerinin olmadığını, hamile olsa bunun saklamanın mümkün olmadığını söyledi.

Ceceli yaklaşık 15 bin kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Ceceli, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 15 bin kişiye unutulmaz saatler yaşattı. Sahneye en popüler şarkılarından olan ‘İlle de Aşk’ adlı şarkısı ile çıkan Mustafa Ceceli, arka arkaya seslendirdiği parçalarla kalabalığı coşturdu. Yoğun ilgi gören konserde şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ceceli hayranlarından bolca alkış aldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahnede Ceceli’ye resminin olduğu su kabağı ile teşekkür plaketi verdi.