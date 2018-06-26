Alanya’da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir kozmetik mağazası önünde meydana geldi. Mağaza sahibi Hasan Erdoğan, dışarıdaki masaya cep telefonunu bırakarak müşterisiyle ilgilemek için içeri girdi. O sırada yoldan geçen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın masanın üstündeki cep telefonunu fark etti. Bir süre sonra cep telefonunun bulunduğu masaya küçük yaştaki bir çocukla beraber gelen kadın sandalyeye oturarak kısa süre etrafa baktı. Daha sonra kadın masanın üstündeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Müşterisiyle ilgilendikten sonra masaya gelen mağaza sahibi Erdoğan ise cep telefonunun yerinde olmadığı fark etti. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen Erdoğan, cep telefonunun bir kadın tarafından çalındığını belirleyerek polis merkezine şikayette bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Dışarıya çıkınca telefonumun orada olmadığı fark ettim"

Cep telefonu çalınan Hasan Erdoğan, olayın dün saat 23.00 sıralarında yaşandığını söyledi. Erdoğan, "İşyerime müşteri geldiği için her zamanki oturduğumuz masada cep telefonunu bırak ilgilenmek için içeri girdim. Dışarıya çıkınca telefonumun orada olmadığı fark ettim ve çevredeki güvenlik kameralarına baktım. Kameralarda ise bir kadının cep telefonumu aldığını gördüm. Güvenlik kamerasına baktığımızda bir kadının cep telefonunu önce baktığı ardından tekrar gelerek kısa bir süre geçirdikten sonra alıp uzaklaştığını gördük. Burada otobüs durağı olduğu için gelen vatandaş oturuyor. Biz de her zamanki gibi sıradan gelen vatandaşlar biri sandık ancak değilmiş. Yanında bir de küçük yaşta bir çocuk vardı. Çocuğu da bu işlere alet ediyor" dedi.