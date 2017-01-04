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04 Ocak 2017 16:09

Alanya’da cinayet şüphelileri yakalandı

Alanya’da cinayet şüphelileri yakalandı

04 Ocak 2017 16:09

Antalya’nın Alanya ilçesinde yılbaşı gecesi işlenen cinayetin şüphelileri polis tarafından yakalandı.
Olay, yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Ramazan Yiğit yolda yürüdüğü sırada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin işlendiği bölgede geniş çaplı çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek cinayet şüphelileri Mithat A. (26), Doğan B. (25) ve Müslüm S.’nin (25) kimliklerini belirledi. Yapılan teknik takibin ardından adresleri de belirlenen şüpheliler, dün akşam evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda cinayet olayında kullanıldığı düşünülen 1 adet bıçak, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve 50 gram esrar maddesi ele geçirilirdi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



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