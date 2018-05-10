Alanya’da ‘Çocuk Dostu Turizm Projesi’ başladı

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından Avrupa Birliği Delegasyonunun desteklediği, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin konaklama sektörüne yönelik pilot bölge çalışmalarında destek verdiği ‘Çocuk Dostu Turizm Projesi’nin eğitimi Alanya Gardenia Otel’de yapıldı. Toplantıda, turizm ve seyahatte çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesi kapsamında oluşturulan çalışmalarda 18 yaş altında bulunan her bireyin çocuk kapsamına alındığı ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan her çocuğun devletimizin koruması altında olduğu vurgulandı.

Çocuk hakları, sağlığı ve iletişimi anlatıldı

Eğitiminde Prof. Dr. Betül Ulukol, “Çocuk Hakları ve Çocuk Dostu Turizm ve Turizmde Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi”, Dr. Ayşegül Esin “Çocuk Dostu Turizmde Çocuk Sağlığı”, Uzman Psikolog Ebru Engin “Turizm Sektöründe Çocuklarla İletişim” konularında bilgi verdi.

Sili: “Çocuklu aileler Alanya’yı tercih ediyor”

Çocuklu ailelerde tatil kararının alınmasında çocuğun rolünün çok önemli olduğunu ve Alanya’yı tercih eden turist profilinin büyük bir kısmının çocuklu ailelerden oluştuğunun altını çizen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “Yüksekten düşme riski, prizlerin ve elektrikli araçların pozisyonu gibi hem yapısal hem de çocuğa davranış ve yaklaşım şekilleri olarak iki temel alanda güvenilir turizmin yapılabilmesi için ‘Çocuk Dostu Turizm Projesi’ çalışmalarına destek veriyoruz” dedi.

Karaca: “Pilot bölge Alanya seçildi”

Projenin Alanya temsilcisi ALTİD Başkan Yardımcısı Ayşegül Dursun Karaca ise, “Projeye sahip çıkarak yaptığımız girişimler sonucunda pilot bölgenin Alanya olarak seçilmesini sağladık. Çocuk Dostu Turizm Projesi’nin eğitimleri başladı. Turizm konusunda çocukları ilgilendiren her konuda farkındalığı artıracak olan bu eğitimlerde Alanya ve Antalya bölgesinden departman müdürleri gün boyunca eğitim aldılar.”

UÇM hakkında

Uluslararası Çocuk Merkezi, çocuk haklarının tanınması, yaygınlaştırılması, çocuğa yönelik şiddet, sömürü ve istismara karşı mücadele eden, anne ve çocuk sağlığı ile iyilik halinin korunması için faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşu olup, çalışmalarını beraber yürüttüğü uluslararası ortakları arasında AB Türkiye Delegasyonu, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu), Missing Children Europe (Kayıp Çocuklar Avrupa Ağı), Child Rights International Network (Çocuk Hakları Uluslararası Ağı), ECPAT Uluslararası Ağı bulunmaktadır.