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01 Mart 2018 10:59

Alanya’da çöp konteynerleri yenileniyor

Alanya Belediyesi, ilçedeki tüm çöp konteynerlerini yeniliyor.

Alanya’da çöp konteynerleri yenileniyor

01 Mart 2018 10:59


Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin dört bir tarafında yer alan konteynerlerin bakım, onarım, temizlik ve dezenfektesi yapılıyor. Yapılan tamir, bakım ve boyama işleminin ardından konteynerler yenilenmiş haliyle hizmete sunuluyor. Tamiri mümkün olmayan eskimiş konteynerler ise yenileri ile değiştiriliyor.


Yapılan yenileme işlemi ile özellikle yaz aylarında oluşan kötü kokuların, görüntü kirliliğinin önüne geçilerek haşere ve sineklerin oluşumunun engellenmesi hedefleniyor.




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