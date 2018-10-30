29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da coşkuyla kutlandı. Alanya'da Cumhuriyet coşkusu, Fener Alayı yürüyüşüyle başlarken kortejin ardından Kıraç, Alanyalı vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Coşkulu kalabalığın Atatürk Anıt önünde toplanmasının ardından Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan'ın yaktığı meşale ile kortej yürüyüşü başladı. Cumhuriyet kutlamasına ilgisi yoğun olan vatandaşlar, Atatürk Caddesi'nde uzun kuyruk oluştururken açılan dev Türk Bayrağı geceye damga vurdu.

Kum sanatı ve zeybek gösterisi

Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş, İskele güzergahında devam etti. Konser alanında son bulan yürüyüşe yol boyunca esnaf ve vatandaşlardan da büyük destek geldi. Konser alanını hınca hınç dolduran vatandaşlara, Kıraç konseri öncesi kum sanatı ve Zeybek gösterisi sunuldu.

Yücel: “Türkiye Cumhuriyeti ulu bir çınar olmuştur”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken şöyle konuştu;

“Anadolu'ya ulaşan, kadim Türk milletinin bu topraklarda inşa ettiği son eseri olan Türkiye Cumhuriyeti artık, köklerini geçmişe kollarını geleceğe uzatan, ulu bir çınar ağacı olmuştur. Bu büyük eserimizle gurur duyuyor, onu yükseltmek ve daha ileriye taşımak için, hiç durmadan hep birlikte çalışıyoruz. Bu meydanda toplanarak, bu özel günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

Kıraç Alanya'yı salladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Kıraç, ‘'Zaman'' adlı eseriyle başlangıç yaptı. Konserin başlangıcından, son anına kadar vatandaşların da şarkılara eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluştu. Kıraç en sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirirken konser alanını dolduran binlerce vatandaş, Türk Bayraklarıyla alanı adeta şölen havasına çevirdi.

Kıraç'a Alanyaspor forması hediye etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahneye gelerek sanatçının portresi üzerine işlenmiş Su Kabağı, Kıraç'ın adına özel hazırlanan Alanyaspor forması, çiçek ve plaket hediye etti.

Kıraç muhteşem sahne performansını 10. Yıl Marşı ile bitirirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisiyle sona erdi.