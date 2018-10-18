Alanya'da Danimarkalılar konserde buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan ve tatil için ilçede bulunan Danimarkalılar, ülkelerinin en ünlü müzisyenleri Zune Carlsen ve Soren Sebber konseriyle gönüllerince eğlendi.

Alanya'nın genç kuşak turizmcilerinden olan İzzet Köseoğlu tarafından ‘Danimarka Gecesi' düzenlendi. Danimarka'nın MFÖ'sü olarak lanse edilen ünlü müzisyenler Zune Carlsen ve Soren Sebber, Oba Mahallesi'ndeki bir otelde eğlenceli bir konsere imza attı. Alanya'da yerleşik yaşayan ve tatil için kentte bulunan Danimarka vatandaşlarının büyük ilgi gösterdiği gecede keyifli anlar yaşandı. Yabancıların da ilgi odağı olan konser gece yarısına kadar sürdü.

Danimarkalılar Türk halkına şükranlarını sundu

Konserde ayrıca Alanya'da yaşayan Danimarkalılar, Türk halkına şükranlarını sunmak için 15 bin TL değerindeki lego setini Sakine-Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Eğitim Okuluna bağışladı. Danimarkalılar Alanya Belediyespor'da oynayan 16 genç sporcuya da Danimarka'da düzenlenen futbol turnuvasına gönderme sözünü verdi.

"Bugün burada sıcak bir atmosfer var"

Konser hakkında bilgi veren İzzet Köseoğlu, bu akşam Danimarkalı misafirleri ağırladıklarını söyledi. Köseoğlu, "Yerleşik ve otel misafiri Danimarkalı vatandaşların eğlendiği gecede ünlü müzik grubu Zune Carlsen ve Soren Sebber, sahne aldı. Bugün burada sıcak bir atmosfer var. Bu gecede Alanya'mızın tanıtımını güzel şekilde yapmak ve misafirperverliğimizi göstermek istedik. Bu tür organizasyonların devamını getireceğiz" dedi.

16 futbolcu Danimarka'daki turnuvada boy gösterecek

Danimarkalıların Türk halkına minnetlerini göstermek için güzel bir bağışta bulunduklarını aktaran Köseoğlu şunları söyledi:

"Alanya'da yaşayan Danimarkalılar, Türk halkına minnetlerini göstermek için güzel bir bağışta bulunmak istediler. Biz de engelli çocuklara yapabileceklerini söyledik. Sakine-Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Eğitim Okuluna lego seti bağışında bulundular. Ayrıca Alanya Belediyespor'da oynayan 16 futbolcuya Danimarka'daki turnuvada boy gösterme şansını verdiler. Şu an 16 futbolcu Danimarka'daki turnuvaya katıldı."