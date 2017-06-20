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20 Haziran 2017 15:19

Alanya’da deniz keyfi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla boşalan plajlar turistlere kaldı.

Alanya’da deniz keyfi

20 Haziran 2017 15:19

Sıcaklığın 29 dereceyi gösterdiği ilçede tatilciler güneşin ve denizin keyfini çıkardı.


Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Alanya’da güneşli havayı fırsat bilenler plajları doldurdu. Ramazan ayı dolayısıyla yerli halk plajlara gelmezken, özellikle tatil için ilçeye gelen turistler Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarında sıcak havanın tadını çıkardı.


Bazı tatilciler güneşin tadını çıkarırken, kimi de denizde serinleyip oynamayı tercih etti. Bazı turistler ise kızgın kumlara kendilerini atıp kitap okumayı tercih etti. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede hava sıcaklığında önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini bildirdi.




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