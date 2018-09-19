Alanya'da devrilen çam ağaçları yangına sebep oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen çam ağaçlarının yüksek gerilim hatlarından geçen tellerin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Bir anda parlayan alevler bölgedeki vatandaşlara korklu anlar yaşatırken kısa süre içinde müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Olay İncekum mahallesinde bulunan arıtma tesisleri yakınında bu gece saat 22:00 sıralarında meydana geldi. Arıtma tesislerine yakın ormanlık alanda bir anda devrilen iki çam ağacı bölgeden geçen yüksek gerilim hatlarının üzerine düştü. Tellerin üzerinde oluşan kıvılcımlar ağaçların tutuşmasına sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir İtfaiye ekiplerine ait arazözlerin müdahalesiyle yangın arıtma tesislerine sıçramadan söndürüldü. Jandarma ise çevre güvenliği aldı. Elektrik tellerinin üzerine düşen ağaç parçaları orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilip parçalanarak temizlendi. Yangın sebebiyle tedbir amaçlı olarak bölgede elektrik kısa süreli olarak kesildi.