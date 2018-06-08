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08 Haziran 2018 18:05

Alanya’da dilenci operasyonu

ANTALYA (İHA) – Alanya’da sivil zabıta ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek para isteyen dilencileri yakalayarak haklarında cezai işlem uyguladı.

Alanya’da dilenci operasyonu

08 Haziran 2018 18:05


Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Emine Özmüftüoğlu Camii önünde Cuma namazı sonrası dilenci operasyonu yaptı. Operasyonda vatandaşların dini duygularını istismar ederek para isteyen 2’si çocuk 1’i kadın 4 dilenci yakalanarak Alanya Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı. Bu tür operasyonların sıklıkla sürdürüleceğini belirten yetkililer, vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemesi gerektiği aktardı. Ayrıca operasyon kapsamında cami önlerinde seyyar satıcılık yapan kişilere yönelikte çalışma yapılarak haklarında cezai işlem uygulandı.




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