Alanya’da dilenci operasyonu

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Emine Özmüftüoğlu Camii önünde Cuma namazı sonrası dilenci operasyonu yaptı. Operasyonda vatandaşların dini duygularını istismar ederek para isteyen 2’si çocuk 1’i kadın 4 dilenci yakalanarak Alanya Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı. Bu tür operasyonların sıklıkla sürdürüleceğini belirten yetkililer, vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemesi gerektiği aktardı. Ayrıca operasyon kapsamında cami önlerinde seyyar satıcılık yapan kişilere yönelikte çalışma yapılarak haklarında cezai işlem uygulandı.