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15 Mayıs 2018 14:23

Alanya’da En Güzel Balkon ve Bahçe sahipleri ödüllerini aldı

Alanya Belediyesi’nin düzenlediği para ödüllü “En Güzel Balkon-En Güzel Bahçe Yarışması” sonuçlandı.

Alanya’da En Güzel Balkon ve Bahçe sahipleri ödüllerini aldı

15 Mayıs 2018 14:23

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dereceye giren vatandaşlara ödüllerini İkinci Bahar Spor Alanı açılış töreninde dağıttı.


Alanya Belediyesi’nin çevre bilincini arttırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar arasında yeralan En Güzel Balkon- En Güzel Bahçe Yarışması’nı kazananlar ödüllerini aldı. Yapılan başvurular Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan jüri tarafından 2 Mayıs’ta yerinde ziyaret edilerek değerlendirildi. Titizlikle belirlenen en güzel balkon ve bahçe yarışmasını kazanan vatandaşlar Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tarafından dün yapılan İkinci Bahar Spor Alanı açılış töreninde ödüllendirildi.


En Güzel Balkon- En Güzel Bahçe Yarışması’nda dereceye giren yarışmacıların balkon ve bahçelerinden çekilen fotoğraflar, ödül töreninin düzenlendiği alanda sergilendi.



Kazananlara plaket, para ödülü ve çiçek verildi


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen En Güzel Balkon- En Güzel Bahçe Yarışması’nda derece giren yarışmacılara para ödülü, plaket ve çiçek verildi. Birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye de bin TL ödül verildi.


Birinciliği Berna Uyar, ikinciliği Zeynep Çiğdem Süzen, üçüncülüğü Yılmaz Cengiz alırken; Gizem Dolapçı Kuş, Kemal Özen, Zühal Ak, Döndü Uysal, Selma Çakır Erbaş, Sefa Akyüz ise mansiyon ödüllerine layık görüldü.




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