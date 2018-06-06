Alanya’da ev yangını korkuttu

Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi üzerindeki 5 katlı Okyanus Apartmanı’nın ikinci katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında dairenin balkonundaki koltuk alev aldı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında balkondaki eşyalar tamamen kül olurken, evin içerisinde ise kısmen maddi hasar oluştu.