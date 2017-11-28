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28 Kasım 2017 16:55

Alanya’da FETÖ’den aranan kadın öğretmen Balıkesir’de yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kadın öğretmen Balıkesir’de yakalanarak Alanya’ya getirildi.

Alanya’da FETÖ’den aranan kadın öğretmen Balıkesir’de yakalandı

28 Kasım 2017 16:55


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ’nün okulunda öğretmenlik yaptığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı olan kadın öğretmen B.A.C.’nin (35) Balıkesir’de ikamet ettiği bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreste B.A.C.’yi gözaltına alarak Alanya’ya getirdi. FETÖ şüphelisi kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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