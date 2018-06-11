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11 Haziran 2018 13:37

Alanya’da fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 2’si yabancı uyruklu 7 şüpheli ile fuhşa zorlandığı iddia edilen 13 kadın gözaltına alındı.

Alanya’da fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

11 Haziran 2018 13:37


Edinilen bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu Sarvinozoy N. (20), Matftuna M. (19), Marhfuza K. (36), Ziroat K. (31), Oysara R. (49), Mukatdas R. (37), Mukaddamkhon K. (36), Huzshida T. (31), Kırgızistan uyruklu Nursina D. (23), Aigerim Z. (18), Vanera K. (22), Samara U. (23) ile Ukrayna uyruklu Tetiana H. (25) ve para karşılığı kadınları pazarladıkları iddia edilen Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Kırgız Zhasmin A., Özbek Oydinay N. gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya’ya götürülürken, Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Zhasmin A. ve Oydinay N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Öte yandan kadın fuhuş şüphelisi Kırgız Zhasmin A.’nın adliyeye getirildiği sırada kucağında bebek olması dikkat çekti.




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