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10 Ağustos 2018 15:03

Alanya’da gezici açık hava sineması gösterime başladı

Alanya Belediyesi, Gezici Açık Hava Sineması kamyonetiyle İshaklı Mahallesi’nde vatandaşlara Vizontele filmi izletildi.

Alanya’da gezici açık hava sineması gösterime başladı

10 Ağustos 2018 15:03


Alanya Belediyesi’nin hayata geçirdiği yeni proje kapsamında hazırlanan özel araçta, İshaklı Mahallesi’nin sakinleri dev LED ekranda “Vizontele” filmini seyretti. Saat 20.30’da başlatılan ve adeta bir açık hava sineması havasında gerçekleşen gösterime mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.


İshaklı İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen gösterim esnasında vatandaşlara ve çocuklara meyve suyuyla patlamış mısır ikram edildi. Mahalle sakinleri, Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği Vizontele filmi ile yaklaşık 2 saat keyifli bir akşam geçirdi.


Gezici Açık Hava Sineması’ndan faydalanmak isteyen vatandaşlar, mahalle muhtarları aracılığıyla bu hizmetten yararlanabilirler. Muhtarların şahsen yazılı bir dilekçe ile Alanya Belediyesi Çözüm Masası’na gelerek başvurularını yapabilecekleri açıklandı.




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