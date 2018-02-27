Alanya’da Gıda Güvenliği ve Hijyen iş birliği

Alanya Belediyesi ve Unılever Food Solutıons’un gerçekleştirdiği Gıda Güvenliği iş birliğinde, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Unilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya ve İran Genel Müdürü Önder Arsan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, konuşmaların ardından imza töreni düzenlendi.

Eğitimin amacı Türkiye genelindeki şeflere ulaşmak

Unilever Food Solutions, 2016 yılında TNS araştırma şirketiyle gerçekleştirdiği ‘Türkiye Şef Araştırması’na katılan şeflerin yüzde 80’inin ‘Gıda Güvenliği’ alanında eğitim almayı en öncelikli ihtiyacı olarak tanımladı. Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle Türkiye’nin ilk ve tek online gıda güvenliği eğitim-sertifika programı ‘Güvenilir Eller’ projesi bu ihtiyacın ardından 2016 yılında başlatıldı. Amaç, online platform üzerinden Türkiye genelindeki tüm şeflerin bu eğitim içeriğine kolayca ulaşmasını sağlamak.

Arsan: “Yerel yönetimlere örnek olacak bir iş birliğine başladık”

Genel Müdür Önder Arsan, Alanya Belediyesi ile gıda güvenliği için yerel yönetimlere örnek olacak bir işbirliğine başladıklarını vurguladı. Arsan, “Gıda Güvenliği Derneği işbirliğiyle Türkiye’nin ilk ve tek online gıda güvenliği eğitim-sertifika programı olarak 2016 yılında başlattığımız ‘Güvenilir Eller’ projesinde, yaklaşık iki yıllık dönemde 25 bini aşkın şef online ‘gıda güvenliği’ eğitimlerine başlarken, 16 binden fazlası Gıda Güvenliği Derneği onaylı sertifikasını aldı. Sektörümüzün gelişimi ve mutfak ekiplerinin standartlarını yukarı taşımak için duyarlı atılan her adım ve desteği çok önemsiyoruz. Bugün Alanya Belediyesi için gıda güvenliği hedeflerinin turizmin kalbi olan Alanya’da yukarıya taşınması adına bir araya geldik. İnanıyorum ki ilk kez Alanya Belediyesi ile başlattığımız bu işbirliği diğer belediyelere de örnek olacak ve projenin Türkiye geneline taşınmasına katkı sağlayacak” dedi.

Saner: “Alanya’dan eğitimlerimize ilgi olmasını bekliyoruz”

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner de, eğitim programlarına Alanya’dan ilgi beklediklerini belirterek, “Güvenilir Eller projesi, şeflerde gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı ve bilgi açığını kapatmayı hedefleyen online bir eğitim programı. Bu eğitim için Gıda Güvenliği Derneği olarak 5 ayrı modül oluşturduk: Çapraz Bulaşma, Fiziksel ve Kimyasal Tehlikeler, Temizlik, Üretim Güvenliği ve HACCP uygulamaları Alanya bölgesinden de eğitimlere ilgi olmasını bekliyoruz.”

Yücel: “Bu proje sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistem”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın yıllık 2.5 milyondan fazla turist ve 300 bine yaklaşan nüfusu ile her mevsim canlı bir sosyal hayatının olduğunu vurguladı. Yücel, “Şehrimizde ‘ev dışı tüketim alışkanlıkları’ hususunda yüksek beklentilere sahip Alanyalılar söz konusu ‘’Gıda Güvenliği ve Hijyen’’ olduğunda son derece titizdir. İşletmelerimiz ve şeflerimiz ise beklentiyi karşılayabilmek için sürekli olarak kendilerini revize etmekte ve öncü adımlarla kalite değerlerini yükseltmek istemektedir. Ne yazık ki hızlı bir temponun hüküm sürdüğü hizmet sektöründe her bir çalışanın eğitim almasını sağlamak kolay değildir. Bu gerçekten yola çıkarak ‘’Güvenilir Eller Projesi’’ sektörün ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem olarak ilgimizi çekmiştir.”

“Proje ile şehrimizde kalitenin çıtası bir üst noktaya taşınacak”

Mutfakta pişen yemeğin tadı kadar kalite ve servisinin de önemli olduğuna değinen Başkan Yücel, “İlçemizde topyekun bir eğitim seferberliğine başlayarak bir ilki başlatmış olmanın mutluluğuyla bugün toplanmış bulunmaktayız. Proje paydaşlarımız tarafından da desteklenerek şehrimizde kalitenin çıtası bir üst noktaya taşınacaktır.”

Projeye destek veren kurumlara plaket verildi

Projeye destek veren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası, Alanya Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği, Altınkepçe Turizm ve Aşçılar Derneği, Alanya Yiyecek ve İçecek Yöneticileri Derneği yöneticilerine kurumlarına özel hazırlanan plaketleri verildi. Her bir kurum için eğitim programına katılmaları sağlayacak özel kodlar sunuldu.