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12 Temmuz 2018 13:26

Alanya’da gıdadan zehirlenenler taburcu edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 23’ü çocuk 72 tatilci taburcu edilirken, bazıları da bugün ishal ve bulantı nedeniyle yeniden hastaneye getirildi.

Alanya’da gıdadan zehirlenenler taburcu edildi

12 Temmuz 2018 13:26

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından tarafından yapılan yazılı açıklamada ise 40 kişinin zehirlendiği belirtildi.


Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde bulunan 4 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli turistlerin bazıları dün öğleden sonra fenalaşıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Akşam saatlerine ise otelde kalanların çoğunda aynı şikayet görüldü. Çoğunluğu çocuk olan onlarca kişinin otelin koridorlarına kusmaya başlaması üzerine aileler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen yaklaşık 25 ambulans ve kendi imkanlarıyla 23’ü çocuk 72 kişi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere götürüldü.



Besin zehirlenmesi şüphesi üzerine duruluyor


ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 23’ü çocuk 72 tatilci taburcu edilirken, bazıları da bugün de ishal ve bulantı nedeniyle yeniden hastaneye getirildi. Zehirlenme belirtilerinin çocuklarda daha yoğun olduğu, yetişkinlerde ise mide bulantısı ve kusma şeklinde şikayetler görüldüğü belirtildi. Besin zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulan konuyla ilgili inceleme sürüyor.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Kestel Mahallesi’nde bulunan bir otelde konaklayan kişilerden bazılarının otelde yedikleri akşam yemeğinden sonra kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Otelde yedikleri yemekten dolayı 40 kişinin rahatsızlandığı tespit edilmiş ve mağdurların tedavi ve muayeneleri yapılmış olup; olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.




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