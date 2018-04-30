Alanya’da gözaltına alınan 8 torbacı adliyede

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. ’Torbacı’ diye tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, geçen Perşembe günü sabah saatlerinde şüpheli S.K., M.H., A.Ç., F.T., S.G.’yı Alanya’da, F.N.’yi Antalya’da, K.D. ve Ş.E.’yi ise Mersin’deki adreslerinde gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda da 20,26 gram eroin, 140 gram metamfetamin, 120 gram esrar ile uyuşturucu satışında kullanılan 4 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki 3 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında M.L. isimli şüphelinin de arandığı belirtildi.