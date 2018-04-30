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30 Nisan 2018 18:05

Alanya’da gözaltına alınan 8 torbacı tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alanya’da gözaltına alınan 8 torbacı tutuklandı

30 Nisan 2018 18:05


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. ’Torbacı’ diye tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, geçen perşembe günü sabah saatlerinde şüpheli S.K, M.H, A.Ç, F.T, S.G.’yı Alanya’da F.N.’yi Antalya’da K.D. ve Ş.E.’yi ise Mersin’deki adreslerinde gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 20.26 gram eroin, 140 gram metamfetamin, 120 gram esrar ile uyuşturucu satışında kullanılan 4 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki 3 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında M.L. isimli şüphelinin de arandığı belirtildi.




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