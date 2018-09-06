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06 Eylül 2018 09:28

Alanya’da gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda gümrük kaçağı ve bandrolsüz 3 bin 420 şişe içerisinde 4 bin 433 litre içki, 440 adet sahte TAPDK bandrolü ile 300 koli içerisinde poşetlere doldurulmuş 600 litre şarap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki operasyonu

06 Eylül 2018 09:28


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Konaklı Mahallesi’ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, gümrük kaçağı ve bandrolsüz 3 bin 420 şişe içerisinde 4 bin 433 litre içki, 440 adet sahte TAPDK bandrolü ile 300 koli içerisinde poşetlere doldurulmuş 600 litre şarap ele geçirirken, depoyu kiraladığı belirlenen H.G.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.G.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.




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