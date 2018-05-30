Kaza, saat 14.00 sıralarında Alanya Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilmi T.’in idaresindeki 07 NMC 96 plakalı halk otobüsü aynı yönde ilerleyen Ramazan G. yönetimindeki 07 BLV 88 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan Burcu U, Yelda D, Cansu G.Y, Yusuf A.Y, Moldova uyruklu Rita T.C, Filiz D, Gizem Z, Mücella T. ile ismi öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve çoğunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, hafriyat kamyonu sürücüsü Ramazan G. ifadesi için karakola götürüldü.