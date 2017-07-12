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12 Temmuz 2017 13:19

Alanya’da hijyen denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Gıda ve Hijyen Ekibi, yaylalarda faaliyet gösteren kasap, gözleme, fırın ve piknik yerlerinde denetim yaptı.

Alanya’da hijyen denetimi

12 Temmuz 2017 13:19


Yaz sezonu nedeniyle merkez ve yaylalarda denetimlerini sıklaştıran Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çayarası, Gökbel, Kaplanhanı, Gedevet, Türbelinas ve Mahmutseydi Yaylalarında faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi. Zabıta ve hijyen ekibi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde personel hijyeni, depolama koşulları ve iş yerinin genel temizliği kontrol edildi.



Önceliğimiz halkımızın sağlığı


Özellikle yaz aylarında yaylalarda faaliyet gösteren işletmelerin sağlık kurallarına ve hijyene uyması için gerekli denetimleri arttırdıklarını belirten Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, “Halkımız ve turistler yaz aylarında yayları ve mesire alanlarını daha sık kullanıyorlar. Bu anlamda halkımızın sağlığı için burada faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yapıyoruz. Denetim ekibinde zabıta ve gıda mühendislerimiz bulunuyor. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Ancak biz denetimlerimizi devam ettireceğiz’’ dedi.




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