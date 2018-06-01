Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 12:24

Alanya’da hırsızlıktan aranan 1’i kadın 5 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1’i kadın 5 şüpheli yakalandı.

Alanya’da hırsızlıktan aranan 1’i kadın 5 şüpheli yakalandı

01 Haziran 2018 12:24


Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, hırsızlık suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah Antalya ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kasamında harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceden tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Baskında Nilgün Y. (56), Hasan Ö. (34), Yakup A. (18), Hüseyin K. (40) ve İlyas S. (23) gözaltına alındı. Gözaltına şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç