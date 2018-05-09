Alanya’da hizmet ve yatırımlar için muhtarlara danışıldı

Demirtaş Mahallesi Kültür Merkezi’nde bölgenin 22 muhtarı ile istişare toplantısı gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Murat Yücel, yaz sezonunda doğu mahallelerinde yapılması gereken hizmetlerin programını muhtarlarla birlikte yaptı. Başkan Yardımcısı Adem Er, Meclis Üyeleri Mustafa Toksöz, Mehmet Ali Tekin, Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut, Kırsal Hizmetler Müdürü Menderes Sivri, Yol-Asfalt Şefi Cem Çaycoşar’ın da hazır bulunduğu toplantıda Demirtaş ve çevresindeki mahallelerin sorunları ile yapılacak yatırım ve hizmetler görüşüldü.

Yaz sezonunda yapılacak çalışmalar belirlendi

Mahallelerde okul çevre düzenlemesi, park oyun alanları, mahalle meydanı, yol, menfez, altyapı, asfalt, sosyal projeler ve daha birçok alanda çok yönlü vatandaş odaklı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Başkan Yücel, “Önümüzdeki sezonda yapacağımız hizmetleri sıraya koymak ve vatandaşlarımızı en kısa sürede istediği hizmetlere kavuşturmak için muhtarlarımızla bire bir görüştük. Doğu mahallelerimizin tüm muhtarları ile toplantı yaptık. Muhtarlarımızın sorun ve taleplerini dinledik ve yeni sezonda mahallelere yapılacak çalışmaları karşılıklı görüşerek karara bağladık.” dedi.

“Merkez mahallelerimizin yol ve asfalt sorunu kalmayacak”

Merkez mahallelerde talep edilen ve devam eden çalışmaları ivedilikle tamamlayacaklarını belirten Yücel, “Bu asfalt döneminde doğu ve batı yaylalarında toplam 50 km asfalt dökeceğiz. Doğu bölgesinde Gören, Köprübaşı, Koçdavut, Batı da da Eğrigöl Yaylası yolları başta olmak üzere yaylalarımızdaki ana yolları ihale usulü ile hızlıca asfalta kavuşturacağız. Belediye asfalt ekibimiz ise; dağılmadan sadece merkez mahallelerimize hizmet verecek. Merkez mahallelerimizin yol ve asfalt sorunu kalmayacak.” diye konuştu.

“Programa aldığımız hizmetleri Eylül’e kadar bitiriyoruz”

Taahhütlerinin dışında tüm mahalleleri birçok yatırım ve hizmetle buluşturduklarını ifade eden Başkan Yücel, “Merkez’de talep edilen, hizmet programımıza aldığımız tüm işleri Eylül ayına kadar tamamlayarak, halkımıza ve sizlere verdiğimiz tüm taahhütlerimizi yerine getirmiş olacağız. Bütün bunlarla birlikte planlama ve taahhütlerimizin tamamını yaz sonunda bitireceğiz. Planlamaya aldığımız tüm hizmet ve çalışmalarımızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.“ dedi.