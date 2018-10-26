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Alanya'da iki mahallenin su çilesi bitti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da Kayabaşı ve Toslak mahallelerinin kanayan yara haline gelen içme suyu problemini ortadan kaldırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Kayabaşı ve Toslak mahallelerinin kanayan yara haline gelen içme suyu problemini ortadan kaldırdı.


Alanya'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kayabaşı Mahallesi, yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşıyordu. Yaz aylarında suyu debisinin düşmesiyle musluklardan akan bulanık su vatandaşları olumsuz etkiliyordu. Sorunu çözmek için çalışma başlatan Alanya ASAT birimi, su kaynağı arayışına başladı. Mahallenin kuzeyinde yapılan sondaj çalışmasında su bulundu. Verim ve debisi uygun çıkan suyun mahalle deposuna bağlanması için çalışmalar başladı. Kasım ayından itibaren Kayabaşı Mahallesi'nin içme suyu sorunu kökten çözülmüş olacak.



Toslak'ta su hasreti bitti


Öte yandan Toslak Mahallesi'nin Kayabaşı Mahallesi ile sınır olan bazı mevkilerinde yıllardır suya hasret kalan vatandaşlar da içme suyuna kavuştu. Bölgede başlatılan sondaj çalışmaları sonunda iki ayrı noktada su bulundu. Her iki kaynaktan alınan su yeni çekilen hatlarla mahallenin su deposuna bağlandı. İçme suyuna kavuşmanın heyecanını yaşayan Toslak sakinleri, “Kaynak olmadığı için yıllarca evlerimize bidon ve tankerlerle su taşıdık. Sondajla su bulundu, çilemiz bitti. “ diye konuştular.

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