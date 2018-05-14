Alanya’da ikinci bahar parkı ve spor alanı’na görkemli açılış

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in insan odaklı projelerinden birisi olarak hayat geçirdiği, Akdeniz bölgesinde bir ilk olan “İkinci Bahar Parkı ve Spor Alanı” gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP 23 Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, eski Güreşçi, Milli Sporcu, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık, eski Alanya Belediye Başkanları Şevket Tokuş, Cengiz Aydoğan, meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, Alanya Evi müdavimleri ve vatandaşlar katıldı.

“Alanya’da ilkleri gerçekleştiriyoruz”

Yücel, “Akdeniz bölgesinde bir ilk olan ileri yaştaki vatandaşlarımız için projelendirdiğimiz “İkinci Bahar Parkı ve Spor Alanı”nı kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine açmanın gururunu yaşıyoruz. İkinci Bahar Parkı ve Spor Alanımızla, ileri yaştaki vatandaşlarımızın evlerinden çıkarak, hayatın içinde yer almalarını ve buradaki kendilerine uygun spor aletleri ile zinde kalmalarını hedefliyoruz.”

Ahmet Ayık: “Genç ve Dinamik Belediye Başkanını Kutluyorum”

Başkan Yücel’den sonra konuşan Eski Milli Güreşçi Ahmet Ayık, Başkan Yücel’i ileri görüşlü ve dinamik politikaları için tebrik etti. Ayık, “Genç, dinamik ve ileri görüşlü Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i, böyle bir parkı hizmete açtığı için kutluyorum. Gerçekten çok iyi düşünülmüş muhteşem bir proje” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yücel, ziyaretin anısına eski milli güreşçi Ahmet Ayık’a Alanya gravürü takdim etti.

Çocuklar ve gençler için yapılan alanlardan farklı olarak tasarlanan, ileri yaş kondisyon aletlerinden oluşan “İkinci Bahar Parkı ve Spor Alanı” şehrin merkezinde, vatandaşların yürüyüş ve spor yaptıkları Anılgan Yürüyüş Yolu’nda 300 bin TL’lik yatırımla tamamlandı. Parkta ileri yaş kondisyon aletleri ve çocuklar için yeni nesil oyun grupları yer alıyor. Bu özelliği ile parkta birkaç nesilden aile üyeleri beraber vakit geçirebilecekler.