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07 Eylül 2018 11:25

Alanya’da kaçak içki operasyonu şüphelisi serbest bırakıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlendiği gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alanya’da kaçak içki operasyonu şüphelisi serbest bırakıldı

07 Eylül 2018 11:25


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Konaklı Mahallesi’ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, gümrük kaçağı ve bandrolsüz 3 bin 420 şişe içerisinde 4 bin 433 litre içki, 440 adet sahte TAPDK bandrolü ile 300 koli içerisinde poşetlere doldurulmuş 600 litre şarap ele geçirirken, depoyu kiraladığı belirlenen H.G.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.G.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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