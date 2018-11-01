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Alanya'da kaçak nargile tütünü operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında, toplam 303 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında, toplam 303 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda kaçak nargile tütünü olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Savcılık izninin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 10 litrelik su şişesi içinde alkollü içki, çeşitli markalarda 303 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirirken olayla ilgili T.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan T.A., karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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