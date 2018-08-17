Alanya’da kaçak ve sahte içki operasyonu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışma başlattı. Çalışma neticesinde ekipler, Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi’nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda sahte bandrollü, çeşitli markalarda 117 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki, 30 litre etil alkol ve 10 adet boş şişe ele geçirilirken, olayla ilgili Y.A. ve M.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.