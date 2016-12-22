Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi’nde kar nedeniyle dün gece okulda mahsur kalan 80 öğrenci belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, aşırı kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde kapanan yolları trafiğe açtı. 13 ayrı mahallede gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekipler, dün akşam Mahmutseydi Mahallesi’nde okulda mahsur kalan öğrencileri kurtardı.



Mahsur kalan 80 öğrenci evlerine ulaştırıldı

Mahmutseydi Mahallesi Hamdullah Emin Paşa İlkokulunda eğitim gören 80 öğrenci aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle okullarında mahsur kaldı. Öğrencileri ilk olarak aynı mahallede bulunan Özel Üçırmak Ortaöğretim Yurduna götüren ekipler, sabah erken saatlerde öğrencileri 20 kilometre uzaklıktaki Türktaş Mahallesi’nde ailelerine teslim etti. Kar nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulunda bugün eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti.

Mahmutseydi ve Türktaş Mahallesi’ne ilk kez bu şekilde kar yağdığını belirten Hüseyin Uyar, "Ben 40 yaşındayım ilk kez bu şekilde aşırı kar yağışı gördüm. Okulda mahsur kalan kızım ve diğer arkadaşları Alanya Belediye Başkanımızın sayesinde kurtarıldı. Başkanımıza ve ekibe teşekkür ederiz" dedi.



"Ekiplerimiz 7/24 görev başında"

Kötü hava koşulları nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara anında yardım etmek için belediye ekiplerin gece gündüz çalıştığını kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Son günlerde iklim şartları çok kötü. Bazı kırsal mahallelerimizdeki okullar tatil edildi. Belediye ekiplerimiz önceden planladığımız gibi acil eylem durumundalar. Şu an kırsal bölgedeki ekiplerimiz Mahmutseydi, Türbelinas, Güzelbağ Mahallesi ve çevresi, doğuda Üzümlü, Bıçakçı, Gümüşkavak, Alacami Mahallelerimizin yanısıra yine aynı şekilde Demirtaş Mahallesi’nin kuzeyinde kalan mahalleler ile yayla yollarında, ana arterlerde dünden beri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Acil durum ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşabilmek, onların sıkıntılarına çözüm bulmak için bu olumsuz hava şartlarında yoğun çaba harcıyor" ifadelerini kaydetti.