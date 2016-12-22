Alanya’da kar yolları kapattı, karayolları tuzlama çalışması yaptı

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Güzelbağ Mahallesinde etkili olar kar, karayolunu kapattı. Alanya Belediyesi zabıta ekiplerinin de aralarında bulunduğu araçlar yolda kalırken karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.

Alanya’ya 30 kilometre uzakta bulunan 2 bin 200 metre rakımlı Güzelbağ Mahallesinde kar yağışı etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise, akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışını duyup bölgeye gitti.

Yolun trafiğe açılması için karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaparken, Alanya Belediyesi zabıta ekiplerinin aracı da yolda kaldı. Araç, diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı.