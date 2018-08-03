Alanya’da kenevir serasına baskın

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğiyle birlikte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, bir şüphelinin evinin yanındaki seraya kenevir bitkisi ektiğini belirledi.

Ekipler, Demirtaş Mahallesi’nde K.S.’nin (21) ikametine ve yanındaki seraya yaptığı baskında serada ekili vaziyette 925 kök kenevir bitkisi, evde yapılan aramada 12 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheli K.S. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" suçlarından adliyeye sevk edildi.