Alanya’da kermes dönüşü freni patlayan otobüs devrildi, yaralılar var

Kazada ilk belirlemelere göre 10’dan fazla kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alanya ilçesinde Emişbeleni-Soğukpınar yolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alanya ilçesinden aldığı aralarında kız Kur’an kursu öğrencilerinin de bulunduğu yolcuları Güzelbağ Mahallesi’ndeki kermese götüren 07 E 9119 plakalı otobüs, dönüşte freni patlayınca devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10’dan fazla yolcu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.