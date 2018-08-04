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04 Ağustos 2018 18:37

Alanya’da kermes dönüşü freni patlayan otobüs devrildi, yaralılar var

Antalya’nın Alanya ilçesinde kermesten dönen aralarında kız Kur’an Kursu öğrencilerinin de bulunduğu yolcuları taşıyan otobüs devrildi.

Alanya’da kermes dönüşü freni patlayan otobüs devrildi, yaralılar var

04 Ağustos 2018 18:37

Kazada ilk belirlemelere göre 10’dan fazla kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Alanya ilçesinde Emişbeleni-Soğukpınar yolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alanya ilçesinden aldığı aralarında kız Kur’an kursu öğrencilerinin de bulunduğu yolcuları Güzelbağ Mahallesi’ndeki kermese götüren 07 E 9119 plakalı otobüs, dönüşte freni patlayınca devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10’dan fazla yolcu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.




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