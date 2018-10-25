Alanya'da kırmızı bayraklar bile turistleri durduramadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağmur sonrası fırtınaya rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler, sahile asılan kırmızı bayrağa ve yüksekliği yaklaşık 4 metreyi bulan dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

Alanya'da dün öğle saatlerinde başlayıp bugün sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle denizdeki dalga yüksekliği zaman zaman 4 metreye ulaştı. Öğle saatlerinde yağmurlu hava etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Damlataş, Keykubat ve Kleopatra plajlarına akın etti. Denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu anlatmak amacıyla sahile asılan kırmızı bayrağa rağmen turistler, kendilerini dalgaların arasına attı. Bazı turistler dalgaların oluşturduğu manzarayı izlerken, bazıları da şezlong ve kumlarda güneşlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağışlı havanın yarın yerini güneşe bırakacağını bildirdi.