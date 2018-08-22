Alanya’da kırmızı düdük uygulaması

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla başlatılan ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında Alanya’da yol uygulaması yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bağlı ekipler, ilçedeki D-400 karayolu üzerinde farklı noktalarında yaptıkları uygulamalar da durdurulan araçtaki ailelerle konuşup sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yaptı. Uyarılar sonrası polis, araç içindeki çocuklara bu bayram boyunca fahri trafik polisi olma görevini üstlenmesi söyledi ve tişört ile kırmızı düdük verdi.