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03 Ağustos 2018 09:40

Alanya’da kırmızıya dönen göl şaşırttı

Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalında bulunan Karın Gölü, kırmızıya bürününce bölge halkını tedirgin etti.

Alanya’da kırmızıya dönen göl şaşırttı

03 Ağustos 2018 09:40

Kanlı ay tutulmasından sonra gölün bu hale geldiğini iddia eden bölge halkı, yaşanan doğa olayı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.


Alanya’nın Çakallar Mahallesi Söbiçemen Yaylası’ndaki Karın Gölünde ürküten bir manzara ortaya çıktı. Göldeki renk değişikliğinin geçtiğimiz gün yaşanan kanlı ay tutulmasının sonrasına denk gelmesi köylüleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar kanlı ay tutulmasından önce gölün gayet normal olduğunu ancak sabah uyandıklarında bu manzara ile karşılaştıklarını söyledi.



"Planktonların renk değiştirmesi"


Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, göllerde tuz yoğunluğunun artmasına bağlı olarak, sudaki planktonların yaşam koşullarının değişmesiyle birlikte kırmızı bir renge bürünebildiğini söyledi. Bu olayın Karın Gölünde de yaşanmış olabileceğine dikkati çeken Prof.Dr. Gökoğlu, yaşanan olayın gayet doğal olduğunu, bir tehlike bulunmadığını, Akdeniz ve çevresindeki göllerde bu tür olayların zaman zaman yaşandığını sözlerine ekledi.




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