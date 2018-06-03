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03 Haziran 2018 12:13

Alanya’da kumar ve tombala uygulaması yapıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Kumar ve Tombala Uygulaması’ kapsamında dernek ve kahvehaneler denetlendi.

Alanya’da kumar ve tombala uygulaması yapıldı

03 Haziran 2018 12:13


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Emniyet Müdürlüğünce kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla dün gece saat 22.00 ile 02.00 arasında ‘Kumar ve Tombala Uygulaması’ yapıldı. Uygulama kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezinde kumar ve tombala oynatılmasına ilişkin önceden belirlenen 25 dernek ve kahvehaneye denetim yapıldı. Uygulamada Asayiş Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’nden 3 komiser ile 16 personel yer aldı. Uygulamada kapsamında kahvehane ve derneklerde bulunan 120 kişiye de GBT sorgusu yapıldı.




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