Alanya’da Mahmutlar Şairler Parkı açıldı

Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar Mahallesi’nde 9 bin metrekarelik yeşil alana inşa ettiği Şairler Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) işbirliği ile gerçekleştirilen açılış törenine, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kaygusuz Abdal’ın Alanyalı olduğunu belirterek, pek çok tarihe mal olmuş şairlerin Alanya’dan çıktığını ifade etti. Başkan “Şairlerimizi anlatan bu temalı park, gerçekten Alanya’ya kazandırılan en muhteşem eserlerden birisi olmuş. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"1 milyona mal oldu"

4 yılda 90 park yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şairler Parkı 4 yıllık hizmet süremizde kentimize kazandırdığımız 90. parkımız, temalı park projelerimizden ise 14.’sü. Türk şairlerinin hayatlarını anlatan ve şiirlerinden örnekler bulunan Şairler Parkımız, temalı park projelerimiz içerisinde en güzel uygulamalardan birisi oldu. Yeşil alanları, kafeteryası, dinlenme alanları ve oyun parkları ile Şairler Parkı, yıllarca siz değerli halkımıza en iyi şekilde hizmet verecek ve Mahmutlar’ın cazibesini arttıracaktır.Yaklaşık 1 Milyon TL’ye inşa ettiğimiz Şairler Parkımızın Alanyamıza ve bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, törende bulunan çocuklar ve protokol üyeleriyle birlikte açılışı gerçekleştirdi. Başkan Yücel, açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılarla Şairler Parkını gezdi.

"Gökhan Tepe konseri"

Şairler Parkı’nın açılış programı kapsamında ünlü pop sanatçısı Gökhan Tepe sahne aldı. Cumartesi Pazarı Alanında düzenlenen konsere Mahmutlar halkı büyük ilgi gösterdi. Ünlü sanatçı Gökhan Tepe yaklaşık 20 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Gökhan Tepe’ye Başkan Yücel, çiçek ve Alanya’nın simgesi çift başlı kartal figüründen oluşan tablo takdim etti.

"Mahmutlar’a kültür merkezi"

Gökhan Tepe konserinde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar halkına Mahmutlara yapılacak olan kültür merkezi ve spor tesislerinin müjdesini de verdi.

Yaklaşık 20 bin kişiye hitap eden Başkan Yücel, “Buradan siz değerli Mahmutlar halkına bir müjde vermek istiyorum. Sosyal alanlar ve parklarla çehresini değiştirdiğimiz Mahmutlar’a bölgenin en modern, en büyük kültür merkezini ve düğün salonunu yapacağız. Mahmutlar Kültür Merkezi’nin projesini hazırladık. Düğün ve nikah salonları, konferans salonları, kütüphane, sanat atölyeleri, gençlerimiz için etüt ve bilgisayar odaları bulunan Mahmutlar Kültür Merkezi’nde birçok hizmeti aynı anda vereceğiz. Alanya’nın en güzel, en kapsamlı kültür merkezi olacak. 2018 yılı bitmeden temelini atacağız.”dedi.

"Cezaevi yanına spor kompleksi"

Cezaevi yanındaki 20 dönümlük alana spor tesisi yapmayı planladıklarını kaydeden Başkan Yücel, “Yine Mahmutlar ve çevre mahallelerde yaşayan gençlerimiz, çocuklarımız, sporu seven vatandaşlarımız için çok kapsamlı bir spor tesisi yapacağız. Cezaevi yanında bulunan 20 dönümlük alana yapacağımız spor tesisimizde futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortları yer alacak. Gençlerimizin çocuklarımızın sporla ilgili her şeyi bulabileceği bu tesisin projesini mimarlarımız hazırlıyor. İnşallah tahsisini alır almaz kazmayı vurup çalışmalara başlayacağız.”ifadelerine yer verdi.

Yücel, Alanya’da sivil toplum kuruluşları ve tüm kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, siyasi parti ayrımı yapmadan kentin tamamını kucaklamak şekliyle 4 yıldır hizmet ettiklerini kaydetti.

MAHKOD Başkanı Mesut İlhan, Mahmutlar’a yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Yücele, plaket takdim etti.