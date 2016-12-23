Alanya’da mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı

Alanya Belediyesi, kar yağışı nedeniyle İmamlı Yaylası’nda mahsur kalan 100’e yakın küçükbaş hayvanı 13 saatlik çalışmayla kurtardı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan yolları trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya’nın en ücra yerleşim yerleri arasında olan İmamlı’da, 100’e yakın küçükbaş hayvan ile birlikte kardan dolayı mahsur kalan İmamlı Muhtarı Mustafa Özkan’a yardım etti. Ekipler, 1 greyder, 1 kepçe ve 2 kamyon ile kardan dolayı kapanan yaklaşık 10 kilometrelik yolu trafiğe açtı. 12 saat süren çalışma sonucunda İmamlı Muhtarı Mustafa Özkan ve bölgede bulunan vatandaşlar da evlerine ulaştırıldı. Muhtar Özkan’a ait 100 koyun da kamyonlara yüklenerek telef olmaktan kurtarıldı. Kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla çok sayıda yardım talebi aldıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çözüm Masamıza ve bize gelen yardım çağrılarına anında cevap veriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında” dedi.