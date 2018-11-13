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Alanya'da mezarlıklara 5 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’da 2014’ten bu yana 450’yi aşkın mezarlık, namazgah, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım ile cenaze hizmetlerine yaklaşık 5 milyon lira harcadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da 2014'ten bu yana 450'yi aşkın mezarlık, namazgah, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım ile cenaze hizmetlerine yaklaşık 5 milyon lira harcadı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Alanya Mezarlıklar Birimi, 102 mahalledeki 450'yi aşkın mezarlığı tespit edip yapılması gereken hizmetleri planladı. Yok olmaya yüz tutmuş ve atıl durumdaki bir çok mezarlık önce gün yüzüne çıkarıldı. Ardından periyodik olarak mezarlıklarda temizlik, budama ve ilaçlama çalışmaları yapılmaya başlandı. Bugüne kadar toplam 4 bin dönüme ulaşan mezarlık alanlarında bu hizmetler verildi.



Tüm eksiklikler giderildi


Alanya'da merkez, eski beldeler ve kırsal kesimler ağırlıkta olmak üzere büyük ve vatandaşların günlük gidip geldiği mezarlıklara bakım ve onarımın yanı sıra çevre düzenlemesi de yapıldı. Alanya'daki 40 mahallede toplam 55 mezarlığa 2 bin 100 metre betonarme duvar, bin metre taş duvar ve 11 bin metre tel çit yapıldı. Namazgah eksiği olan mahallelere 4 yılda toplam 101 namazgah inşa edildi. Bu namazgahların altına ve yürüyüş yollarına 18 bin metrekare parke taşı döşendi.



Sadece mezarlıklara 5 milyon lira


Alanya Mezarlıklar birimi son 4 yılda 5 bin cenaze hizmeti verdi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen cenaze hizmetlerinin yanı sıra çadır hizmeti, pide ve isteyenlere çay ikramı da gerçekleştirildi. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı arifelerinde ise vatandaşlara toplam 30 bin çiçek ve fidan dağıtımı ücretsiz olarak verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10 araç ve 30 personelle 4.5 yılda Alanya'da sadece mezarlık hizmetlerine 5 milyon lira harcadı.

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