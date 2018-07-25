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25 Temmuz 2018 17:16

Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte motosiklet çarptı.

Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

25 Temmuz 2018 17:16

Kazada sürücü ve çift yaralandı.


Kaza dün akşam saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin yönünden Alanya istikametine seyir halinde olan Okan G.’nin (34) kullandığı 07 HKL 95 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Burhan (71) ve eşi Fatma Gülten Burhan’a (70) çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra park halindeki 07 ABP 136 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada Burhan çifti ve motosiklet sürücüsü Okan G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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