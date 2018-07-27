Alanya’da motosikletlilere yönelik sıkı denetim

Yapılan denetimlerde 45 motosiklet sürücüsüne toplam 18 bin 893 TL cezayı işlem uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Devriye ile Asayiş ekipleri, trafiği tehlikeye sokan, çalıntı olarak aranan motosikletlerin yakalanması ve motosiklet sürücülerinin kask kullanması konusunda Cumhuriyet ve Hacet mahallerinde denetim yaptı. 20 polisin katılımıyla 6 saat süren denetimlerde 134 kişi ve 128 motosikletin sorgusu yapılırken, 5 motosiklet ise trafikten men edildi. Kurallara uymayan 45 motosiklet sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre toplam 18 bin 893 TL cezayı işlem uygulandı. Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Uygulama esnasında kaçmaya çalışan motosikletliler ise motorize ekipler tarafından yakalandı. Yetkiler, motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini belirtti.