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18 Mayıs 2018 13:04

Alanya’da okul sporları ödül töreni yapıldı

2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde Alanya’da gerçekleştirilen Okul Spor faaliyetleri ve geleneksel Çocuk Oyunları spor faaliyetlerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Alanya’da okul sporları ödül töreni yapıldı

18 Mayıs 2018 13:04


Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak açılış konuşması ile devam etti. 2017-2018 sezonu içerisinde Geleneksel çocuk oyunları(yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, tombik, yakan top karma), voleybol, hentbol, basketbol, futbol, futsal, masa tenisi, kros, yüzme, hokey ve atletizm branşlarında müsabakalar yapıldı.


Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve okul müdürleri verdi.




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