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Alanya'da okullara bank desteği

Alanya Belediyesi ilçede banksız okul kalmasın projesine 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatı ile “Banksız Okulumuz Kalmasın” projesi kapsamında yeni açılan okullara oturma bankları dağıtmaya başladı. İlk bankların okul yönetiminin talepleri doğrultusunda Nezihe Türktaş Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Melahat Seher ilköğretim okullarına okul yönetimin belirlediği noktalara montajları yapıldı.


Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Banksız Okulumuz Kalmasın' projesini ilçe genelindeki tüm okullarda uygulayacağız. Şu an bankları dağıtmaya başladık. Okul yönetimin belirlediği noktalara montajını yapacağız. Çocuklarımızın yüzlerindeki sevinç her şeye değer diye düşünüyoruz. Şimdiden tüm okullarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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