Alanya'da omurga sağlığı taramaları devam ediyor

Eğitimlerde özellikle dik, dinamik ve simetrik postürün önemi vurgulanıyor.

Alanya Belediyesi tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında başlatılan omurga sağlığı taramaları, yeni Eğitim Öğretim Yılında da devam ediyor. Alanya Belediyesi Uzman Fizyoterapisti Erdem Demir tarafından Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu yılın ilk omurga sağlığı eğitimi ve taraması yapıldı. Yapılan taramalarda skolyoz veya herhangi başka bir omurga problemi tespit edilen öğrenciler, ileri tetkik ve tedavi için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Okullardaki taramalarla ilgili bilgi veren Fizyoterapist Erdem Demir, “Taramaları, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına sunulan proje kapsamında temin edilen Spinal Mouse adı verilen özel bir cihaz yardımı ile gerçekleştiriyoruz. Cihazın en önemli özelliği ışını ve dolayısıyla radyasyon yaymadan omurga hakkında önemli bilgiler sağlaması. Elde edilen veriler bölgemizdeki ve hatta ülkemizdeki omurga sağlığı konusundaki veri eksikliği de göz önüne alındığında, sağlıklı nesillerin yetişmesi için gerekli sağlık ve eğitim uygulamalarına da yön vermesi açısından oldukça önemli. Taramalardan sonra öğrencilerimize, omurga sağlığı ve postür bozuklukları hakkında da bir eğitim vererek, skolyoz ve diğer omurga problemlerinden nasıl korunabilecekleri hakkında bilgilendiriyoruz. Özellikle dik, dinamik ve simetrik postürün önemini vurguluyoruz” dedi.