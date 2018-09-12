Alanya'da organize suç örgütüne tahliye çıkmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlara ilişkin görülen davada ara karar veren mahkeme, 7 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı, 8 Kasım 2018 tarihine erteledi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme gibi suçlardan şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine 16 Nisan sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, S.E., M.E., İ.T., Y.G., M.Y. ve R.A. isimli şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Ekipler kısa süre sonra aynı operasyon kapsamında şüpheli A.E.'yi Diyarbakır, A.Y.'yi ise İstanbul'daki adreslerinde gözaltına alarak Alanya'ya getirdi.

Emniyette 9 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.E., M.E., Y.G., M.Y., R.A., A.E. ve A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davada tahliye yok

Tutuklu bulunan 7 sanık Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanıkların avukatları hazır bulunurken, mahkeme heyeti kararını açıklayarak, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Kasım 2018'e erteledi. Duruşmanın ardından sanıklar tutuklu bulundukları cezaevine gönderildi.