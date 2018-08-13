Alanya’da otluk alanda yangın çıktı

Yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yerleşim bölgesine sıçramadan söndürüldü.

Mahmutlar Mahallesi Alanya L Tipi Cezaevi yolu üzerinde boş bir arazide saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuru otların bir anda tutuştuğu yangını fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ihbar alan Antalya Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye 4 araç ve 14 ekiple giderek yangına müdahale etti. . Yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınarak yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Sekiz metrekarelik otluk alanın kül olduğu yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.