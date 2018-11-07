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Alanya'da otluk alanda yangın paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde boş bir arazideki otluk alanda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde boş bir arazideki otluk alanda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 30 dönümde etkili olan yangın, yerleşim bölgesine sıçramadan söndürüldü.


Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkiindeki boş bir arazide saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuru otların bir anda tutuştuğunu fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri bölgeye 8 araç, 18 ekip ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü de 4 arasözle giderek yangına müdahale etti. Yangın, 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 30 dönümlük otluk alanın kül olduğu yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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